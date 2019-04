Amr Talaat annonce la 5G au Caire en Egypte dès juin, pendant la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019

(Agence Ecofin) - Pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football que l’Egypte abritera du 21 juin au 19 juillet 2019, Amr Talaat (photo), le ministre égyptien des Communications et de la technologie de l’information annonce la 5G dans le pays.

La technologie mobile ne couvrira cependant que le stade du Caire et sera déployée en mode expérimental avec l’appui technique de la société technologique chinoise Huawei.

Ces premiers tests sur la 5G, révélés par le ministre Amr Talaat, découlent de la rencontre du 21 avril 2019 entre le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouli et le président du conseil de surveillance de Huawei Investment & Holding Co., Li Jie, le président de Huawei pour l’Afrique du Nord, Robinson Tsai, et le président-directeur général de Huawei Egypt, Vincent Sun.

Au cours des échanges, les représentants de Huawei ont exprimé au chef du gouvernement égyptien le désir de l’entreprise de renforcer les secteurs de développement national, particulièrement celui de la formation pour doter le pays d’une jeunesse apte à braver la révolution technologique.

Pour Amr Talaat, l’Egypte qui échange depuis longtemps déjà avec Huawei veut davantage renforcer la collaboration avec l’entreprise dans les domaines de l'Intelligence Artificielle, le transfert de technologie, ainsi que de la cinquième génération (5G).