L’Irlande prospecte les marchés TIC sud-africain et kenyan

(Agence Ecofin) - La République d’Irlande, par le biais de Enterprise Ireland, l'organisation gouvernementale responsable du développement et de la croissance des entreprises irlandaises sur les marchés mondiaux, prospecte des opportunités d’investissement dans les secteur sud-africain et kenyan des technologies de l’information et de la communication.

Une délégation de 42 entreprises irlandaises – conduite par Heather Humphreys (photo) la ministre du Commerce, des Entreprises et de l’Innovation – est arrivée à Johannesburg le 11 novembre 2019, pour un séjour de cinq jours dans les deux pays.

Fred Klinkenberg, le directeur pays d’Enterprise Ireland en Afrique du Sud, a déclaré au site d’informations itweb.co.za : « Nous sommes le deuxième exportateur de technologies de l’information dans le monde et pouvons apporter une large gamme de technologies à l’Afrique du Sud, allant de l’intelligence artificielle à l’Internet des objets en passant par les télécommunications, la fintech et la technologie de voyage ».

Enterprise Ireland justifie le choix de l’Afrique du Sud et du Kenya pour cette mission de prospection au regard des performances économiques des deux nations. « L’Afrique du Sud et le Kenya jouent un rôle clé dans le développement et la croissance en Afrique, qui en 2018 était la deuxième région économique à la croissance la plus rapide au monde […] Plus de 205 entreprises soutenues par Enterprise Ireland sont actives en Afrique du Sud, et 75 au Kenya. Les exportations vers les deux pays ont augmenté de 16 % en 2018 », a expliqué l’agence gouvernementale.

