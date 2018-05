Inmarsat, Tillman et CivicConnect s’unissent pour développer des villes intelligentes en Afrique

(Agence Ecofin) - Le fournisseur de services télécoms par satellite Inmarsat et les fournisseurs de solutions pour villes intelligentes Tillman Digital Cities et CivicConnect, ont signé un mémorandum d’entente avec l’Alliance Smart Africa, le groupement de 22 pays africains qui partagent l’idée d’accélérer le développement de l’Afrique grâce aux technologies de l’information et de la communication.

Le protocole d'accord ratifié le 9 mai 2018, en marge de la troisième journée du « Transform Africa Summit 2018 » qui se tient du 7 au 10 mai 2018 à Kigali, au Rwanda, fournit un cadre de coopération pour le développement des villes intelligentes sur le continent.

D’après Hamadoun Touré (photo), le directeur exécutif de l’Alliance Smart Africa, ce partenariat public-privé représente une avancée significative dans le programme de développement technologique du continent. La longue expertise internationale d’Inmarsat, de Tillman Digital Cities et de CivicConnect dans l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’amélioration du cadre de vie des populations urbaines, est considérée comme une belle opportunité pour tracer un chemin sûr vers une Afrique plus connectée et numérique, estime-t-il.

Pour les trois entreprises technologiques, le partenariat avec l’Alliance Smart Africa est également un gage de bonnes affaires car il leur ouvre les portes de 22 marchés.

Inmarsat a d’ailleurs déjà fait ses preuves dans l’un d’eux, le Rwanda. Pendant 12 mois, la société a piloté à Kigali un concept de ville intelligente prenant en charge différentes solutions d'Internet des objets (IoT) reliées par un réseau LoRaWAN. Ce projet initié en mai 2017, pourrait servir aujourd’hui de témoin pour les autres projets de villes intelligentes envisagées en Afrique.