Le Gitex Global x Ai Everything est prêt à stimuler la transformation internationale

(Agence Ecofin) - Les salons internationaux sont entre autres, un moyen d’insuffler un nouvel élan aux différents acteurs d’un secteur d’activité. A Dubaï, le monde de la technologie sera à l’honneur.

La 41e édition du Gitex Global x Ai Everything se déroulera au Dubaï World Trade Center (DWTC) du 17 au 21 octobre. Il s’agit d’un salon organisé par les Emirats arabes unis, qui réunira les innovateurs internationaux en matière d'Intelligence artificielle, de 5G, de cloud, de big data, de cybersécurité, de blockchain, d'informatique quantique, de fintech et de marketing immersif.

Ces thèmes seront explorés à travers six événements que sont Gitex Global, Ai Everything, Gitex Future Stars (GFS), le Future Blockchain Summit, Fintech Surge et Marketing Mania.

Le salon sera l’occasion apprend-on, de mettre en lumière les initiatives et les collaborations des dirigeants gouvernementaux à travers les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique. Premier point d'entrée dans les régions du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud pour les entreprises mondiales, Gitex offrira aux organisations mondiales une plateforme de plus de 4000 exposants, plus de 140 pays participants et plus de 200 ministères présents, représentant un éventail de villes numériques mondiales.

« La transformation numérique s'accélère et GITEX GLOBAL x Ai Everything est l'occasion pour les visiteurs d'être témoins des dernières technologies avancées et de leur impact positif sur notre monde », a déclaré Fida Kibbi, vice-présidente et responsable du marketing et des communications d'Ericsson au Moyen-Orient et en Afrique.

Le GFS, un des événements du salon, accueillera plus de 700 start-up de plus de 60 pays ainsi qu'un réseau de plus de 400 investisseurs. Ce sera une occasion pour les start-up africaines présentes d’accroître leur visibilité, et surtout, de tisser des liens pour de futurs tours de table.

Lire aussi :

Binance veut former les Ougandais sur la technologie blockchain et les cryptomonnaies