Afrique du Sud : le Parlement étudiera un nouveau projet de loi anti-tabac restrictif

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, un projet de loi visant à renforcer la législation sur la lutte contre le tabac a été soumis au Parlement pour examen, a indiqué le Ministère de la Santé.

D’après Reuters, qui relaie l’information, ladite réglementation baptisée « Control of Tobacco Products and Electronic Delivery Systems Bill » limitera l’usage du tabac dans les lieux publics et interdira la publicité et l’étalage liés aux produits de tabac dans les points de vente. En outre, la mesure législative imposera l’adoption d’emballages neutres aux compagnies et bannira la vente de cigarette à l’unité.

Selon Popo Maja, porte-parole du Ministère de la Santé, cette disposition vise à se conformer à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, signée par la Nation arc-en-ciel en 2005.

« Lorsque la population tombe malade, l’industrie du tabac n’assume pas les frais. Cela relève de la santé publique parce que ces personnes finissent dans les institutions publiques », indique M. Maja.

Cette perspective de renforcement de l’arsenal législatif contre le tabac a déjà suscité un front d’opposition regroupant non seulement des multinationales comme la Japan Tobacco International, qui a appelé les consommateurs à protester, mais aussi plusieurs associations d’entreprises locales.

Ces dernières pointent du doigt des amendes excessives et estiment que le projet de loi risque de criminaliser la vente des produits de tabac et d’impacter l’économie ainsi que les emplois.

D’après les estimations rapportées par Reuters, le tabac est lié à plus de 40 000 décès par an, en Afrique du Sud.

Espoir Olodo