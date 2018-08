Malawi : les recettes d’exportation du tabac atteignent 285,2 millions $ au mois d’août

(Agence Ecofin) - Au Malawi, les revenus issus de l’exportation du tabac ont déjà rapporté 285,2 millions $ à cette étape de la campagne 2018, soit 35% de plus que le montant engrangé l’année dernière (210 millions $).

Interrogé par Reuters, Kaisi Sadala, directeur exécutif de la Commission de contrôle du tabac (TCC), indique que ce niveau important de devises est le résultat des arrivées massives de la feuille depuis la Zambie et le Mozambique.

D’après les prévisions du régulateur de la filière, les recettes pourraient encore évoluer pour franchir le cap des 300 millions $, d’ici la clôture de la saison à la fin de ce mois. De même, une production locale de 147 000 tonnes de tabac est escomptée.

S’agissant du bilan de la commercialisation, les chiffres diffusés par l’Auction Holding Limited, qui gère les marchés aux enchères basés à Lilongwe et Limbe font état d’un prix moyen de vente de 1,74 $/kg de feuille au mercredi dernier.

Pour rappel, 80% du tabac du Malawi est écoulé directement via des contrats. L’agriculture fournit le tiers du PIB du Malawi et procure de l’emploi à plus de 60% de la population.

Espoir Olodo