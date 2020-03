Afrique du Sud : les recettes de taxes d’accise sur la cigarette atteignent 904 millions $ en 2019/2020

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, les recettes de taxe d’accise collectées sur la cigarette et les produits de tabac ont grimpé de 19,2 % en 2019/2020 à 14,4 milliards de rands (904 millions $). D’après le quotidien Dailymaverick, les industriels ont déclaré avoir écoulé sur le marché local, 17,3 milliards de cigarettes contre 15,6 milliards un an plus tôt, soit un bond de 11 %.

Cette hausse des volumes déclarés reste un signe encourageant pour l’exécutif dans le cadre de la stratégie visant à lutter contre le trafic illégal de cigarettes qui représente plus de 30 % du marché du tabac. Ce fléau représente chaque année un manque à gagner fiscal de 8 milliards de rands (502 millions $).

Afin de combattre le phénomène, l’Administration fiscale sud‑africaine (SARS) a annoncé en avril dernier, la mise en œuvre d’un système de traçabilité des cigarettes depuis leur lieu de fabrication jusqu’au point de vente.

