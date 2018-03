Zimbabwe : le gouvernement accordera 70 millions $ aux petits producteurs de tabac en 2017/2018

(Agence Ecofin) - Le gouvernement zimbabwéen allouera 70 millions $ au petits producteurs de tabac durant la saison 2017/2018 qui s’ouvrira le 21 mars prochain, rapporte le quotidien The Herald.

Cette enveloppe sera déboursée par le biais de la Facilité financière pour le tabac de la Banque de réserve du Zimbabwe (BRZ) et sera administrée par la Banque agricole du Zimbabwe et le Conseil de l’industrie et de commercialisation du tabac (TIMB).

Elle devrait permettre aux exploitants de recevoir des intrants agricoles (semences, engrais et produits chimiques) ainsi que du charbon pour le séchage du tabac et des équipements pour l’emballage.

Toujours dans le cadre de la préparation de la prochaine campagne, les producteurs seront autorisés à retirer quotidiennement 300 $ de leur compte bancaire pour financer leurs activités.

Le tabac représente la principale culture d’exportation du Zimbabwe. Il fournit 30% des recettes d’exportation du pays.

Espoir Olodo