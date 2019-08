Tereos Commodities veut se désengager de ses activités au Kenya et en Afrique du Sud

(Agence Ecofin) - Tereos Commodities, filiale dédiée au négoce et au merchandising du groupe sucrier français Tereos, envisage de fermer ses bureaux au Kenya et interrompre ses activités de commerce et de distribution en Afrique du Sud.

D’après les informations rapportées par Reuters, ce désengagement devrait s’effectuer au plus tard le 31 mars 2020 et fait partie d’un plan de réorganisation de ses opérations dans certaines zones géographiques mondiales.

Cette annonce de Tereos intervient dans un contexte de baisse des cours mondiaux du sucre et de la libéralisation du marché du sucre en Europe qui a ouvert les vannes de la production.

En quittant le Kenya et l’Afrique du Sud, le groupe ne sera désormais plus qu’au Mozambique, où il détient l’usine de Marromeu, et en Tanzanie, pays où il possède la Tanganyika Planting Company (TPC), en partenariat avec l’entreprise mauricienne Alteo.

Pour rappel, Tereos est le 3e plus grand groupe sucrier mondial et rassemble 12 000 agriculteurs. Il avait ouvert son bureau au Kenya en 2016, avec pour objectif affiché de répondre à la demande croissante de sucre du continent africain.

Espoir Olodo