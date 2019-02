Le secteur européen du sucre, bientôt consolidé ?

(Agence Ecofin) - Le secteur européen du sucre sera-t-il bientôt uni face aux nombreux vents contraires du marché mondial ? C’est en tout cas, le vœu d’Alain Commissaire (photo), directeur général de la coopérative française Cristal Union qui confie à Reuters, que son groupe est partant pour une consolidation.

En effet, la fin des quotas sucriers en octobre 2017 et la surproduction mondiale ont tiré les cours du sucre à leur plus bas niveau depuis trois ans en août dernier. Cette conjoncture défavorable a déjà fragilisé de nombreux acteurs présents sur le Vieux Continent.

Ainsi l’Allemand Südzucker, premier sucrier européen a annoncé la fermeture de deux usines de production en France dans le cadre d’une restructuration alors que son dauphin tricolore Tereos, affiche des difficultés financières avec une perte semestrielle d’environ 96 millions d’euros.

Pour sa part, M. Commissaire indique que Cristal Union, 6e producteur européen du sucre s’attend à des indicateurs financiers attendus dans le rouge en ajoutant que le groupe reste en bonne santé financière.

S’il est vrai que la majorité des sucriers exercent dans d’autres activités plus rentables pour réduire leur dépendance à l’édulcorant, le responsable estime que ceux-ci pourraient être amenés à se délester de leurs actifs sucriers avec la crise actuelle des cours. « On peut dire que tout le monde s'observe et encore plus quand certains d'entre nous rencontrent des difficultés (...) Les deux ou trois prochaines années seront très intéressantes.», conclut M. Commissaire qui dit s’attendre à des tractations sur le marché d’ici 2020.

Pour rappel, l’Union européenne est le premier producteur mondial du sucre de betterave.

D’après les dernières perspectives du marché rapportées par Reuters, le marché mondial du sucre pourrait basculer vers une situation déficitaire en 2019/2020.

Espoir Olodo