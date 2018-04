Ouganda: un volume de 428 000 tonnes de sucre est attendu en 2018

(Agence Ecofin) - En 2018, l’Ouganda compte réaliser une production de 428 000 tonnes de sucre, soit un volume en hausse de 17% par rapport à celui de la saison précédente (365 452 tonnes).

Selon Bloomberg, qui rapporte l’information, cette croissance sera portée par les performances des principaux acteurs de l’industrie.

Ainsi, le leader du marché, à savoir Kakira Sugar Works (KSW) devrait voir son volume progresser de 13,6%, passant de 123 156 tonnes à 140 000 tonnes alors que son dauphin, Kinyara Sugar Works enregistrera un bond de 10% de son stock à 121 000 tonnes.

Pour sa part, Sugar Company of Uganda (Scoul), troisième opérateur sucrier et filiale du conglomérat indien Mehta, pourrait connaître une production de 60 000 tonnes, soit 19% de plus que l’année précédente.

Pour rappel, la consommation de sucre de l’Ouganda est d’environ 350 000 tonnes et est prévue pour doubler d’ici 2030.

Espoir Olodo