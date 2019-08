Cameroun : Sosucam enregistre une production record de 124 000 tonnes de sucre au cours de la campagne 2018-2019

(Agence Ecofin) - La Société Sucrière du Cameroun (Sosucam) annonce la fin de sa campagne de production de sucre 2018-2019 avec une production record de 124 500 tonnes, nous informe Investir au Cameroun.

« Cette performance laisse entrevoir des perspectives meilleures pour l’entreprise sucrière camerounaise, en dépit d’un contexte économique et fiscal particulièrement difficile ; elle a brisé son précédent record vieux de 15 ans et dépassé ses productions les plus récentes de plus de 10 % », indique la filiale camerounaise de la société française Somdiaa.

Sosucam ajoute qu’elle a pu compter sur l’investissement de tout son personnel fort de près de 8 000 emplois directs et indirects, et a bénéficié également du savoir-faire de ses nombreux fournisseurs ou co-traitants, grandes entreprises et PME camerounais.

L’entreprise reconnait cependant que ce résultat ne peut cacher des axes d’amélioration nécessaires. Des axes d’amélioration qu’elle dit d’ores et déjà avoir intégrés dans ses objectifs de performance. Il s’agit de la formation continue des personnels, du rendement de la canne à sucre, de la durée de l’exploitation et de la compétitivité industrielle.

« Cette réussite est la preuve s’il en est, de la compétitivité et l’excellence de l’industrie camerounaise en général et de la Sosucam en particulier, de la nécessité d’un appui bienveillant dans la protection de ses droits et l’accompagnement de son développement, pour en faire des lions de compétitivité, vecteurs de croissance et d’emplois pour le pays », se félicite la direction générale.

Leader du marché camerounais du sucre (70 % de couverture), la Sosucam a une capacité de production moyenne de 130 000 tonnes par an, grâce à une superficie agricole actuelle de 25 000 ha.

SA