Mota-Engil et Besix remportent un contrat de construction sur le projet Mozambique LNG

(Agence Ecofin) - Un partenariat composé du portugais Mota-Engil et du belge Besix a obtenu un contrat de construction d’un pont à piles et d’une installation de déchargement de liquides sur le projet de liquéfaction de gaz naturel Mozambique LNG. Le contrat dont la valeur est d’environ 365 millions de dollars, sera exécuté à partir du premier semestre 2020 et durera 32 mois.

Pour rappel, il a été attribué par le principal contractant du site, CCS JV qui est une coentreprise entre McDermott, Saipem et Chiyoda.

Le projet consistera initialement en deux trains de GNL à Cabo Delgado, d’une capacité de 12,9 millions de tonnes par an et permettra de monétiser le développement des champs Golfinho/Atum situés entièrement dans la zone extracôtière 1.

Olivier de Souza

Lire aussi :

16/03/2020 - Air Products and Chemicals va livrer deux échangeurs de chaleur cryogéniques pour le projet Mozambique LNG

21/02/2020 - Total attribue deux contrats-cadres de services à Worley Parsons sur Mozambique LNG