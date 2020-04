Sonangol et Pumangol constituent une réserve stratégique de produits pétroliers pour l’Angola

(Agence Ecofin) - En Angola, la société publique du pétrole (Sonangol) et Pumangol, filiale locale de Puma Energy, ont convenu d’utiliser le terminal de carburant de Pumangol à Luanda pour créer une réserve de carburant pour le pays. Suite à cet accord, les parties ont réalisé mardi la première opération de déchargement au terminal concerné.

Les produits pétroliers ont été acheminés via le navire Girassol de Sonangol. Selon des propos rapportés par l’agence de presse Angop, l’accord satisfait les deux parties et permettra de répondre aux besoins en carburant, tout en renforçant la coopération entre les deux entreprises.

Signé le week-end dernier, l’accord permettra à Sonangol d’utiliser ces installations au maximum de leur capacité estimée à trois cent mille mètres cubes, ainsi que d’autres moyens logistiques, dont disposent ses partenaires pour satisfaire la demande locale sans grands risques.

Par ailleurs, Sonangol a assuré qu’elle reste engagée dans le projet de construction du terminal de stockage de Barra do Dande dans la province de Bengo. L’installation augmentera la capacité de stockage à terre et contribuera à la création d’une réserve de sécurité de carburant liquide et gazeux pour le pays.

Olivier de Souza