Une directive du gouvernement chinois ordonne la construction de nouvelles capacités de stockage de gaz

(Agence Ecofin) - La Chine a publié dimanche une ligne directrice sur le développement des régions occidentales du pays dans laquelle il est prévu la construction de nouvelles capacités souterraines de stockage de gaz naturel. Une annonce qui survient dans un contexte où on estime que la capacité de stockage de pétrole et de gaz du pays sera saturée dans 90 jours, alors que celle des États-Unis peut tenir encore entre 180 et 200 jours.

Au total, des installations de stockage d’une capacité de 5,6 milliards de mètres cubes seront construites. Les capacités actuelles du pays sont de 12 milliards de mètres cubes.

Avec la surabondance de l’offre gazière, les capacités de stockage dans le monde pourraient être rapidement dépassées, ce qui pourrait amener le combustible à descendre sous la barre de 0 dollar.

Le pays veut ainsi profiter de la crise actuelle pour constituer d’importantes réserves de gaz à bas prix et le stocker afin de mieux capitaliser dessus lorsque les prix grimperont. La directive préconise aussi d’optimiser l’utilisation des énergies renouvelables dans le mix énergétique national.

Pékin a également encouragé les terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) à augmenter leur capacité de stockage et à donner la priorité à la construction de réservoirs souterrains de grandes capacités dans les régions côtières du nord. Ceci, pour aider à répondre à la demande croissante en gaz naturel du pays.

Olivier de Souza

Lire aussi :

13/05/2020 - Après le pétrole le mois dernier, le gaz naturel pourrait aussi descendre sous la barre de 0 dollar (ENN Energy)