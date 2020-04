Les marchés sont tellement inondés de pétrole que le segment du stockage est déjà saturé à 80 %

(Agence Ecofin) - La contraction historique de la demande pétrolière n’a pas entrainé une réduction de l’offre en raison de la course aux parts de marchés qui se joue depuis quelques semaines entre la Russie et l’Arabie Saoudite. Les robinets de pétrole sont ainsi maintenus ouverts avec les débits les plus importants depuis 2016. Il n’y avait jamais eu autant de pétrole disponible sur les marchés.

Mais avec une économie mondiale en berne, l’huile ne s’écoule plus comme autrefois. Cette surproduction entraine logiquement une augmentation des quantités à stocker. Les producteurs espèrent produire plus et stocker dans l’espoir de faire des profits lorsque le baril reprendra de la valeur avec la reprise de l’économie.

Ce segment de la chaine de valeurs est donc le seul qui se frotte les mains depuis le début de la crise. Selon les analystes, 80 % de la capacité mondiale de stockage est déjà utilisée. On s’attend ainsi à ce que les limites soient atteintes d’ici la fin du mois de mai.

Les capacités de stockage encore disponibles pour le brut atteignent 900 millions de barils et se situent exclusivement en Chine et aux États-Unis. La rareté entrainant la cherté, le coût du stockage dans les tankers a plus que doublé la semaine dernière pour atteindre la somme record de 229 000 dollars pour un tanker de 2 millions de barils par exemple, indique le leader mondial du courtage maritime Clarksons Platou Securities selon des propos rapportés par BFMTV.

Toutes les installations de stockage à savoir oléoducs, tankers, terminaux d’exportation, dépôts de stockages, etc. sont déjà mobilisées. Si ces capacités se retrouvent saturées, l’industrie sera forcée de freiner le rythme actuel de la production.

Ainsi, si l’OPEP et ses alliés ne se mettent pas d’accord cette semaine pour réduire l’offre, ils seront malheureusement obligés de le faire le mois prochain, car on ne construit pas des capacités de stockage importantes en un mois.

En ce moment, des tractations sont en cours entre la Russie, l’Arabie Saoudite et les autres membres de l’OPEP. Khaled Al-Fadhel, le ministre koweïtien du Pétrole a révélé que plusieurs producteurs envisagent une coupe plus importante de 10 à 15 millions de barils pour désengorger les marchés et favoriser la remontée des prix.

Certes, cela aidera le marché à respirer, mais l’industrie devra encore composer pendant des années avec les stocks qui se constituent en ce moment.