Nigéria : HHI va construire 15 réservoirs de stockage de GPL pour la raffinerie pétrolière de Dangote

(Agence Ecofin) - Au Nigéria, Dangote Oil Refining Company a annoncé qu’elle a attribué au Coréen Hyundai Heavy Industries Co. (HHI), le contrat de construction des 15 réservoirs de stockage de gaz de pétrole liquéfié (GPL) que comptera sa raffinerie pétrolière de Lekki à Lagos.

La valeur totale du contrat est de 58 millions de dollars et les 15 réservoirs auront un diamètre de 8 mètres, pour une hauteur de 95 mètres, avec une capacité de stockage de 75 000 mètres cubes de GPL.

La branche en charge des affaires pétrolières du Groupe Dangote n’a cependant pas précisé la date de démarrage des travaux. Quoiqu’il en soit, l’usine qui sera la plus grande du Nigéria avec une capacité de traitement de 650 000 barils par jour, entrera en service fin 2018 ou début 2019.

La raffinerie de Dangote coûtera 12 milliards de dollars et entraînera la création de 235 000 emplois directs et indirects. Les travaux de construction des 15 réservoirs de GPL, eux, nécessiteront 9 500 emplois directs et 25 000 emplois indirects.

