Cameroun : Le Coq sportif devient l’équipementier officiel des sélections nationales jusqu’en 2023

(Agence Ecofin) - Trois mois après la sommation du ministre des Sports (Minsep), Narcisse Mouelle Kombi, au sujet de « la problématique des équipements des sélections nationales de football », le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), Seidou Mbombo Njoya, a finalement signé, le 10 janvier à Yaoundé, un contrat avec Le coq sportif.

L’équipementier français s’est engagé à fournir des équipements à toutes les sélections nationales du Cameroun jusqu’en 2023. Seulement, les parties se sont gardées de révéler le montant de ce contrat.

« Nous le développerons ensemble en prenant le temps de faire les choses de la meilleure des manières puisque nous avons encore 4 années devant nous », a indiqué le directeur marketing de Le coq sportif. À en croire Patrick Ouyi, qui a paraphé le contrat pour le compte de l’équipementier français, Le coq sportif veut « aller plus loin dans le domaine sportif en soutenant les ligues de football féminin et de football jeune ».

La marque souhaite aussi s’« impliquer dans le social et le scolaire en soutenant et favorisant l’accès des jeunes impliqués dans les programmes sports et études à des équipements de qualité et en les aidant financièrement à rester dans le système scolaire ».

Le 7 juin 20149, une cérémonie similaire avait été organisée à Montpellier, en France. On apprend aujourd’hui qu’il s’agissait d’une étape vers le processus de signature du contrat dont tous les termes n’étaient pas à l’époque arrêtés.

Cette signature de contrat vient mettre fin à une ambiance délétère entre la Fécafoot et le ministère des Sports. « Monsieur le président, depuis la déclaration de la rupture du contrat entre la Fédération camerounaise de football et la firme “Puma” et l’annonce d’un nouvel équipementier, en l’occurrence “Le coq sportif”, il prévaut, au sein des sélections nationales de football, une situation ambiguë concernant les équipements qu’arborent les différentes catégories de sélections engagées en compétition ou en stage de préparation », avait écrit le ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, dans une sommation adressée le 22 octobre dernier à Seidou Mbombo Njoya.

Le membre du gouvernement faisait alors remarquer que lors des matches officiels ou des séances d’entraînement, certaines équipes nationales du Cameroun arborent une tenue vestimentaire sur laquelle est apposé le logo de la marque « Le coq sportif », et pour d’autres, celui de la marque « Puma » et même parfois la combinaison des deux.

Par ailleurs, précisait le Minsep, il a été constaté lors de certaines compétitions sportives internationales d’envergure, un réel déficit en quantité d’équipements et kits sportifs mis à la disposition des équipes nationales concernées.

