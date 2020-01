Victron Energy lance des kits solaires pay-as-you-go pour les ménages et petites entreprises

( VICTRON ENERGY ) - Victron Energy est un leader mondial dans le développement et la fabrication de composants pour les systèmes d’énergie indépendants. Sur le marché du solaire hors réseau, la société hollandaise (fondée en 1975) est réputée pour ses produits fiables (convertisseurs, convertisseurs-chargeurs, régulateurs de charge solaires, etc.) qui sont utilisés dans le monde entier dans des applications résidentielles, commerciales et industrielles.

Victron Energy dévoilera une nouvelle gamme de kits solaires pay-as-you-go (PAYGo) conçus pour les ménages et les petites entreprises lors du Global Off-Grid Solar Forum & Expo 2020 qui se tiendra du 18 au 20 février à Nairobi, au Kenya.

Un kit solaire modulaire pour tous

Le SHS 200 MPPT est un contrôleur de charge solaire intelligent avec un écran de contrôle et quinze prises de courant. Il est conçu pour alimenter des appareils qui fonctionnent en courant continu comme des ampoules LED, des téléphones, des tondeuses à cheveux, une télévision ou un frigo. Le SHS 200 est utilisé en combinaison avec des panneaux solaires (jusqu'à 4 panneaux de 50 watts) et une batterie de 12V (VRLA ou lithium).

Il permet aux utilisateurs d’augmenter progressivement la taille de leur kit solaire en fonction de leurs besoins et de leur budget. Par exemple, une installation de 200 watts peut alimenter un téléviseur de 24 pouces 8 heures par jour, un réfrigérateur de 60L ou un ventilateur, et six ampoules délivrant 230 lumens pendant 8h. Cette capacité répond aux besoins de nombreux ménages et entreprises qui ne bénéficient pas du réseau électrique.

Le SHS 200 dispose d'un clavier pour une activation hors ligne grâce à des codes envoyés aux clients par SMS. Un système fiable à faible coût pour les opérateurs pay-as-you-go (PAYGo) qui louent le kit solaire aux consommateurs. Le SHS 200 est aussi équipé de la technologie OpenPAYGO Token - un algorithme PAYGo agnostique qui permet aux distributeurs de travailler avec leurs plateformes PAYGo préférées (par exemple PaygOps, Paygee, Angaza) - ou leur propre plateforme.

Le SHS 200 est une version remaniée d'un produit qui était détenu et commercialisé jusqu'à la mi-2019 par la société Solaris Offgrid. La technologie utilisée à déjà fait ses preuves avec des milliers d'unités installées en Afrique et en Asie du Sud-Est. Avec le soutien des équipes d'ingénierie de Solaris Offgrid, Victron Energy a repensé certains aspects du produit initial, améliorant sa modularité et offrant une garantie de 5 ans.

Matthijs Vader, PDG de Victron Energy, explique : « Notre riche expérience dans le développement de solutions solaires autonomes doit contribuer au développement de l'industrie PAYGo et offrir à de nombreuses personnes la possibilité d'accéder à des systèmes solaires de qualité. ».

Plus de puissance, plus d’opportunités

Victron Energy met aussi au point un système PAYGo de plus grande capacité offrant une puissance de 400 à 800 W avec un convertisseur facultatif pour une alimentation en courant alternatif. Le SHS 200 et le SHS 400 | 800 seront présentés au Global Off-Grid Solar Forum & Expo 2020 - avec d'autres produits. Venez nous rencontrer au salon (stand 36) pour en savoir plus sur.

Plus d’information sur Victron Energy

Pour plus d'informations sur Victron Energy et le SHS 200, suivez les liens ci-dessous - ou contactez Yoann Le Fol (directeur commercial Afrique de l'Ouest et Centrale / PAYGo) at ylefol@victronenergy.com. SHS 200 MPPT : https://www.victronenergy.com/solar-home-systems/shs-200-mppt. Energy access market : https://www.victronenergy.com/markets/payg. Page web: www.victronenergy.com

Plus d’information sur le Global Off-Grid Solar Forum & Expo 2020, information et inscription : https://www.offgridsolarforum.org/