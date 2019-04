Solaire domestique : Mobisol en procédure d’insolvabilité, mais pas inquiète

(Agence Ecofin) - Mobisol GmbH, l’une des entreprises pionnières en matière d’électrification rurale, grâce aux installations solaires domestiques, a récemment fait une déclaration d’insolvabilité. Cela implique qu’elle ne pourra plus, en raison de sa situation financière, rembourser ses dettes selon l’échéance prévue.

La cour de justice de Charlottenburg, dans la juridiction de laquelle se trouve le siège social de la compagnie, a accepté cette demande d’enclenchement de la procédure d’insolvabilité. Mobisol pourra mener elle-même ses démarches de restructuration de ses dettes sous la supervision de l’administrateur provisoire désigné par la cour.



« Avec la confiance placée en nous par nos collaborateurs et nos actionnaires, nous sommes convaincus de l’avenir radieux de Mobisol. Notre business-model unique combiné au mix de la technologie utilisée, du mode de financement et de distribution innovant de nos installations solaires domestiques constituent un potentiel important qui fait toute la différence pour les personnes vivant dans des zones rurales non électrifiées », a affirmé Andrew Goodwin, le directeur exécutif de la compagnie.

Depuis sa création en 2013, Mobisol a permis à 600 000 personnes vivant dans des zones rurales isolées d’avoir accès à l’électricité grâce à ses installations solaires.

Gwladys Johnson Akinocho