Maroc : la SFI accompagnera les start-up qui conçoivent des solutions dans le domaine des énergies renouvelables

(Agence Ecofin) - La Société Financière Internationale (SFI) et Cluster solaire, une association marocaine qui forme et accompagne des PME locales dans le domaine de l’entreprenariat vert, ont lancé un programme destiné aux start-uppers qui conçoivent et commercialisent des solutions dans le domaine des énergies durables.

Les deux structures renforceront les capacités et compétences des start-up et accompagneront ces entreprises technologiques dans la levée des fonds. « A travers cet accord, les jeunes entrepreneurs pourront acquérir des compétences et obtenir des financements dont ils ont besoin pour se développer, créer des emplois et contribuer aux objectifs de croissance et à la lutte contre le changement climatique au Maroc », a déclaré Alejandro Alvarez de la Campa (photo), le Responsable Finance, Compétitivité et Innovation de la SFI au Moyen-Orient et en Afrique.

La filiale du groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé renforce ses investissements dans le secteur des énergies renouvelables sur le continent.

En début d’année, la SFI s’est engagée au côté d’une institution étrangère dans l'optique d'investir dans le secteur des énergies renouvelables en Afrique subsaharienne.

Chamberline Moko