Nigeria : la REA subventionne 7 énergéticiens pour l’électrification de 300 000 ménages

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, l’Agence d’électrification rurale (REA) ambitionne de donner accès à une énergie propre, fiable et abordable à 300 000 ménages et à 30 000 entreprises. Dans ce cadre, elle a mis en place un mécanisme de subvention pour accompagner les 7 compagnies devant mettre en œuvre le projet.

Les financements sont structurés en subventions sur la base des performances et en financement sur la base des résultats. Ce dernier mécanisme sera appliqué à PowerGen Renewable Energy qui fournira des solutions solaires individuelles, sur la base du nombre d’équipements distribués. Les subventions sur la base des performances iront au profit des compagnies devant construire les mini-réseaux électriques. Ces dernières sont six, à savoir : A4&T Integrated Services, Asolar Systems Nigeria, Txtlight Power Solutions (Lumos Nigeria), Greenlight Planet, Smarter Grid International et Solar Energy by D. light.

« La REA, en collaboration avec le gouvernement fédéral, a mobilisé 350 millions $ auprès de la Banque mondiale et 200 millions $ auprès de la Banque africaine de développement. Ces fonds serviront à fournir aux communautés, aux écoles et aux ménages, une électricité fiable », a affirmé Damilola Ogunbiyi (photo), la directrice exécutive de la REA.

Gwladys Johnson Akinocho

