Mali : le gouvernement signe le contrat de rachat d’électricité de la centrale solaire de Sikasso

(Agence Ecofin) - Le gouvernement malien vient d’approuver en Conseil des ministres la signature du contrat de rachat de l’électricité produite par la centrale solaire de Sikasso. L’infrastructure d’une capacité de 50 MW sera implantée dans la ville de Sikasso, à 375 kilomètres au sud-est de Bamako.

Elle sera construite dans le cadre d’un BOOT (Build, Own, Operate et Transfert), selon lequel le développeur, PowerPro, développera, financera, et construira la centrale qu’elle possèdera et exploitera avant de la transférer aux autorités nationales.

La centrale est prévue pour être exploitée pendant 28 ans. Sa construction coûtera environ 50 millions $ et a déjà bénéficié d’un appui financier de l’Association internationale de développement (IDA).

La construction de cette centrale entre dans le cadre de l’amélioration de l’accès à l’énergie du pays où seulement 35% de la population a accès à l’électricité.

Gwladys Johnson Akinocho