Le britannique CDC Group signalé dans un projet de solaire de 12,5 millions $ en Afrique de l’Ouest

(Agence Ecofin) - CDC Group, l’agence britannique de financement du développement est signalée dans un projet énergétique en Afrique de l’ouest. L’institution accordera sous forme de prêt et en monnaie locale un montant de 12,5 millions $ au distributeur de systèmes solaires PEG Africa.

L’investissement servira à financer sur quatre ans, l’acquisition de panneaux solaires au profit de 200 000 ménages installés dans des communautés rurales au Ghana, au Sénégal et en Côte d’ Ivoire. « 150 millions de personnes vivent sans accès à l’électricité en Afrique de l’Ouest et consacrent jusqu’à 30% de leurs revenus à des combustibles de mauvaise qualité », indique l’institution britannique dans un communiqué.

Les investisseurs s’intéressent davantage au secteur énergétique en Afrique subsaharienne en raison du déficit observé dans cette région. Selon le groupe de la Banque, l’Afrique subsaharienne et l’Asie centrale et du Sud demeurent les régions qui affichent les déficits énergétiques les plus importants dans le monde.

Chamberline Moko