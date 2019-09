Le marché nigérien s’enrichit de kits et de lampadaires solaires

(Agence Ecofin) - Le Groupe Kanf Electronics, en partenariat avec Sunna Design et Libre Energie, a lancé à Niamey, la commercialisation de kits et de lampadaires solaires sur le marché nigérien, constate le site Niamey et les 2 Jours.

Le PDG du groupe Kanf Electronics, Kanfeni Mamadou, a indiqué que ce matériel, « fabriqué aux normes européennes », contribuera à améliorer les capacités et offres des services publics, para publics et privés du pays, et partant, les conditions de vie des populations, notamment celles vivant dans les zones rurales.

Le représentant de la ministre de l’Energie, Bouhari Boukar, a pour sa part, noté que le contexte est marqué par « le recours à l’énergie solaire pour la satisfaction de [nos] besoins énergétiques ».

Le gouvernement, a-t-il ajouté, a adopté une Stratégie nationale d’accès à l’électricité, visant l’électrification du territoire à travers différentes options dont 85% par réseaux, 5% par mini-réseaux et 10% par des systèmes individuels, dans l’objectif d’atteindre un taux d’accès à l’électricité de 80% à l’horizon 2035.

Jean-Marie Nkoussa