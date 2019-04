Togo : BBOXX expérimente le concept de la Communauté connectée de demain

(Agence Ecofin) - BBOXX a lancé au Togo son premier concept de la Communauté connectée de demain, visant à accélérer le développement local via l’accès à l’électricité. Il a été inauguré dans le village de Sikpé-Afidégnon par le président togolais Faure Gnassingbé.



Le village abrite environ 4 000 personnes et, désormais, ses ménages, écoles et entreprises auront accès à l’électricité grâce au solaire. L’éclairage public y sera également implanté. Les populations auront également accès à d’autres services tels que les foyers économiques, les services internet et le pompage d’eau.



La mise en place de ce projet a été faite en collaboration avec EDF qui détient 50% des parts de BBOXX Togo.

Le concept fonctionne grâce à un mini-réseau électrique développé par General Electric et permettant de répondre à des besoins énergétiques plus importants que ceux pris en charge par les installations solaires domestiques.



Jusqu’ici, BBOXX a fourni l’accès à l’électricité à 12 000 ménages dans la région de l’Afrique de l’Ouest.

Gwladys Johnson Akinocho