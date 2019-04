L’AECF lance une compétition de 20 millions $ pour les entreprises fournissant des installations solaires domestiques

(Agence Ecofin) - L’Africa Enterprise Challenge Fund (AECF) a lancé, en partenariat avec le gouvernement du Royaume-Uni, la Household Solar Round 2 Competition. Pourvu d’une enveloppe de financement de 20 millions $, le projet a pour objectif d’accélérer l’accès aux systèmes solaires domestique par les ménages ruraux de l’Ethiopie, de la Somalie, du Ghana, du Nigeria et du Sénégal.

« L’accroissement de la demande électrique et le coût élevé de la production énergétique, et la faible desserte des zones rurales sont une constante qui se répète à travers le continent. Même si la situation persiste, des initiatives promeuvent le déploiement des installations solaires domestiques par le secteur privé, qui constituent une solution abordable et économique pour l’électrification des communautés rurales », a affirmé Christian Rogg, le directeur du Département du développement international (DFID) pour l’Ethiopie. Le DFID est un département exécutif du gouvernement britannique en charge de l’aide au développement au niveau international.

Dans cette deuxième phase, la compétition offrira aux entreprises retenues un financement constitué d’un mix de prêt à taux zéro et de subvention, ainsi qu’une assistance technique.

Dans sa première phase, le projet avait alloué 7 millions $ de financement à 10 compagnies intervenant dans 4 pays.

Gwladys Johnson Akinocho