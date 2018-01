Burkina Faso : 8 centrales photovoltaïques d’une capacité totale de 100 MW seront bientôt implantées

(Agence Ecofin) - Le Burkina Faso ambitionne d’installer huit centrales solaires photovoltaïques supplémentaires, d’une capacité totale de 100 MW, qui seront réparties dans sept de ses régions. Cette annonce a été faite par Alpha Oumar Dissa, le ministre burkinabé de l’énergie.

Deux de ces centrales, de capacités de 10 et 20 MW, seront implantées dans la région du Centre. Le Sahel accueillera une infrastructure de 15 MW et la région de l’Est, une centrale de 10 MW. La Boucle du Mouhoun, quant à elle, abritera une centrale de 15 MW, tandis que la centrale implantée dans les Hauts-Bassins pourra produire 10 MW. Les régions du Nord et des Cascades abriteront, chacune, une centrale photovoltaïque de 10 MW.

L’implantation de chacune de ces infrastructures nécessitera des domaines dont la superficie variera entre 20 et 60 hectares.

La mise en place de ces centrales est un prolongement du processus de diversification du mix énergétique burkinabé, qui a déjà conduit à la construction de la centrale photovoltaïque de Zagtouli, d’une capacité de 33 MW, la plus grande de l’Afrique de l’Ouest.

Gwladys Johnson Akinocho