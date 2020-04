Winch Energy propose des centres de santé mobiles alimentés au solaire

(Agence Ecofin) - L’énergéticien britannique Winch Energy vient de lancer son nouveau produit, un centre de santé mobile alimenté à l’énergie solaire, dénommé « Winch Clinic ».

« Nous sommes heureux d’avoir pu avancer le lancement des Winch Clinic et de les proposer à un moment où les gouvernements et les organisations de santé réclament des cliniques qui peuvent être rapidement déployées et adaptées pour le dépistage et le traitement du virus. Nous avons conçu les Winch Clinic pour qu’ils puissent être facilement installés aux endroits où les populations en ont le plus besoin, ce qui est particulièrement important pour les pays en voie de développement », affirme Nicholas Wrigley, le président-directeur général de Winch Energy.

Les Winch Clinic sont installés dans des conteneurs de 6 à 12 mètres et peuvent abriter 4 à 8 salles de services. Il est également possible de les agrandir pour leur permettre de proposer 24 à 48 lits d’hospitalisation. « En fonction des besoins, les chambres peuvent être aménagées en dispensaire, en cabinet de consultation, en salle d’opération, en unité de soins intensifs, en salle d’examen ou en bureau », explique la compagnie.

Chaque unité de soin est également dotée d’une installation solaire et d’une capacité de stockage électrique. La capacité de ces infrastructures électriques varie de 40 kW à 5 MW pour les centrales et de 144 kWh à 20 000 kWh pour les capacités de stockage.

Gwladys Johnson Akinocho

