Burkina Faso : la phase 2 du projet Back-up solaire permettra l’installation de 3 500 systèmes solaires individuels

(Agence Ecofin) - Le Burkina Faso procédera bientôt au lancement de la phase 2 du projet « Back-up solaire », a annoncé Ismaël Ouédraogo, son ministre de l’Énergie. Cette nouvelle étape du projet permettra la mise en place de 3 000 à 3 500 installations solaires domestiques à travers l’ensemble du pays.

Le but de l’initiative est d’apporter de l’énergie aux localités éloignées et non connectées au réseau électrique national. Le gouvernement prévoit en outre de mettre en place une plateforme en ligne afin de s’assurer du bon fonctionnement des installations distribuées aux populations.

Les méthodes de paiement électronique telles que Orange Money ou Mobicash seront également utilisées afin de faciliter le règlement par les populations.

La phase 1 du projet vient de s’achever. Initialement prévue pour permettre l’installation de 600 systèmes solaires pour les ménages et les moyennes entreprises, elle a finalement abouti à la mise en place de 850 de ces installations.

« L’avenir en matière d’électricité se trouve dans le solaire qui est quatre fois moins cher que la production thermique. Nous avons du soleil en abondance et devons en profiter pour l’autonomisation des ménages et des PME. C’est du made in Burkina Faso. En ce moment, les systèmes photovoltaïques autonomes sont conçus dans le pays par des jeunes formés aux technologies du solaire pour entamer la phase 2 du projet », a affirmé Bachir Ismaël Ouédraogo.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

17/03/2020 - Burkina Faso : un fonds appuyé par l’ONU offre un appui technique et financier aux entreprises d’off-grid solaire