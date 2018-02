Ouganda : le Royaume-Uni participera à l’électrification de 200 000 ménages grâce au solaire

(Agence Ecofin) - L’Ouganda a mis en place avec le Royaume-Uni, un partenariat visant à accélérer l’accès universel à l’énergie, grâce au solaire. Le partenariat qui a été noué entre le Département britannique du développement international (DFID) et le Fonds d’équipement des Nations Unies en Ouganda, sera mis en œuvre par le biais de l’Association Ougandaise de l’énergie solaire (USEA).

« Avec un USEA fonctionnant correctement, nous pourrons augmenter le nombre, les performances et les investissements dans les entreprises d’installations solaires domestiques. Combinée avec d’autres initiatives telles que le projet « "On and Off-Grid Small Scale Renewable Energy in Uganda", cette collaboration permettra d’apporter de l’énergie propre à 200 000 ménages et entreprises.», a affirmé Peter West, le haut-commissaire de l’Etat européen près l’Ouganda.

L’Ouganda a actuellement un taux d’électrification d’environ 20%, selon la Banque mondiale, et dans les régions rurales qui concentrent plus de 50% des 41 millions d’Ougandais, les ménages s’éclairent grâce au kérosène.

Gwladys Johnson Akinocho