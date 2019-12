Mozambique : financement bouclé pour la centrale solaire de Metoro

(Agence Ecofin) - Au Mozambique, l’énergéticien français Neoen a annoncé, l’achèvement, en collaboration avec l’Electricidade de Mozambique, de la mobilisation financière pour la centrale solaire de Metoro. L’infrastructure d’une capacité de 41 MW sera implantée dans le nord du pays. Le coût de sa mise en place a été estimé à 56 millions $, dont 40 millions $ ont été mobilisés auprès de l’Agence française de développement.

Les travaux de construction de la centrale seront menés par le groupe portugais Efacec et sont prévus pour durer 11 mois. La centrale est prévue pour entrer en service en fin 2020. Sa production sera injectée dans le réseau électrique national où il renforcera l’alimentation des provinces de Cabo Delgado et de Nampula, dont la demande croît rapidement en raison du développement industriel en cours.

« Nous sommes particulièrement satisfaits de la manière dont le projet a été élaboré en concertation avec les autorités et communautés locales. Une attention particulière sera portée aux retombées locales pendant la construction et les 25 ans d’opération, par l’intermédiaire de l’accès à l’emploi, des formations, et au travers d’un plan de développement communautaire », a affirmé Cyril Perrin, le directeur régional Afrique Australe chez Neoen.

La centrale solaire de Metoro est possédée à 25 % par l’EDM et à 75 % par Neoen.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

05/11/2019 - Mozambique : des consultants recherchés pour la mise en place de 80 MW de solaire