Welight permet déjà l’accès à l’électricité pour 1000 foyers à Madagascar

(Agence Ecofin) - WeLight dépasse les 1000 foyers raccordés dans ses 18 villages en activité à Madagascar. L’objectif : donner l’accès à l’accès à l’énergie fiable et abordable à 50 000 personnes en zone rurale d’ici deux ans.

DÉJÀ 1000 FOYERS QUI ACCÈDENT À L’ÉLECTRICITÉ GRÂCE À WELIGHT

Grâce à des solutions énergétiques adaptés, WeLight passe aujourd’hui le seuil des 1000 foyers connectés. En basant ses projets sur l’innovation et l’inclusion des populations les plus reculées, ce sont donc plus de 5 000 personnes qui bénéficient aujourd’hui d’un accès à une électricité fiable, renouvelable et abordable dont l’impact socio-économique se fait d’ores et déjà ressentir. WeLight finalise ainsi le déploiement de 4 villages supplémentaires dans le cadre de sa collaboration efficace avec le Ministère de l’Energie et des Hydrocarbures (MEH), de l’Agence de Développement de l’Électrification rurale (ADER) et de l’Office de Régulation de l’Électricité (ORE). L’ambition est désormais d’équiper une vingtaine de villages isolés en Ouganda et au Mali en 2020.

WeLight accompagne les populations des villages isolés vers l’entrepreneuriat, soutient l’émancipation des femmes à travers l’exercice de professions créatrices de valeur et aides les agriculteurs, entrepreneurs et micro-industriels locaux à se développer en leurs fournissant des conseils techniques ainsi que de l’aide à l’accès aux micro financements Fihariana et KRED.

En connectant systématiquement les services communautaires tels que les écoles primaires, CEG, Centres de Santé de Base, et les Mairies, ou encore en assurant l’éclairage publique, WeLight soutient l’économie et le développement rurales à Madagascar et bientôt sur le continent africain. Suite à une étude menés au cœur des différents villages connectés on observe en moyenne 9 heures d’électricité supplémentaires par jour, une amélioration du niveau de vie et des revenus mensuels ainsi qu’un plus grand sentiment de sécurité perçu par l’ensemble des villageois.

« Faciliter l’accès à l’énergie des populations, dans les zones difficiles d’accès est une chose, leur donner accès à une source d’énergie abordable, fiable, pérenne et respectueuse de l’environnement en est une autre. WeLight relève le défi pour participer le plus efficacement possible au développement durable de ces régions isolées. » estime Véronique Perdigon, Administrateur Générale WeLight.

À PROPOS DE WELIGHT

WeLight est né de la volonté commune d’Axian et de Sagemcom E&T d’offrir une énergie fiable, accessible et renouvelable aux populations des zones rurales enclavées de Madagascar et d’Afrique sub-saharienne, grâce au déploiement de nouvelles technologies innovantes et à la mise en place de moyens de paiements accessibles à tous.

À PROPOS D’AXIAN

WeLight est une entreprise du groupe Axian. Né à Madagascar il y a 150 ans, Axian est un groupe diversifié présent dans 5 secteurs d’activité à fort potentiel de croissance : immobilier, télécoms, services financiers, énergie et innovation. Avec plus de 4900 salariés dans l’Océan Indien et en Afrique, nous sommes partenaire de la transformation économique des pays émergents. Nous nous assurons systématiquement de l’impact durable et positif de nos activités sur le quotidien du plus grand nombre. Persuadé que l’énergie est une nécessité­, Axian soutient WeLight dans ses innovations pour donner accès à des solutions fiables, abordables et durables.

À PROPOS DE SAGEMCOM

WeLight est une entreprise du groupe Sagemcom.

Sagemcom est une entreprise française, leader européen sur le marché des terminaux communicants à haute valeur ajoutée (décodeurs, box Internet, compteurs électriques...). En 2017, Sagemcom comptait 4000 salariés dans plus de 50 pays. Sagemcom est partenaire des entreprises du groupe Axian dans de nombreux projets d’envergure. Sagemcom travaille notamment avec TowerCo of Madagascar dans le renforcement du maillage territorial en termes d’infrastructures télécoms.

À PROPOS DE NORFUND

Norfund – le Fonds norvégien d’investissement dédié­ aux pays en développement – est le principal instrument du gouvernement norvégien pour renforcer le secteur privé dans les pays en développement. Sa mission est de créer des emplois et d’améliorer le quotidien des populations en investissant dans des entreprises propices au développement durable. Norfund y parvient en fournissant des fonds propres, d’autres capitaux à risques et des prêts à des sociétés dans certains pays d’Afrique subsaharienne, d’Asie du Sud-Est et d’Amérique centrale. Avec un portefeuille de 2,6 milliards USD, Norfund investit dans quatre secteurs principaux : l’énergie propre, les institutions financières, les infrastructures vertes et les entreprises évolutives.