Madagascar : Baobab+ s’associe à Airtel pour électrifier 1 million de ménages grâce au solaire

(Agence Ecofin) - Le fournisseur de solutions solaires Baobab+ s’est associé à l’opérateur de téléphonie mobile Airtel pour distribuer des kits solaires domestiques aux populations de Madagascar. Les deux partenaires ambitionnent principalement de desservir les zones rurales où le taux d’électrification est très bas et le pouvoir d’achat limité.

En ce sens, le modèle de paiement à l’usage sera particulièrement utile. Il « permet l’acquisition à crédit des kits solaires en offrant un système de paiement flexible. Après le dépôt initial, le client effectuera des paiements journaliers à des taux réduits en fonction de son pouvoir d’achat. À chaque paiement, il reçoit un code qui lui permet la mise en service du kit solaire. Une fois la totalité de la facture réglée, le client devient propriétaire du kit et n’aura plus besoin de code pour sa mise en marche », a expliqué Baobab+ dans un communiqué.

Le fournisseur de solutions solaires est présent à Madagascar depuis 2016 et il a permis à plus de 15 000 foyers d’avoir accès à l’énergie. En s’associant à la filiale malgache de l’Indien Airtel qui dispose déjà de plus de 10 000 points de dépôt et de retrait d’argent, elle compte électrifier 1 million de ménages au cours des prochaines années.

Rappelons que Madagascar a un taux d’électrification rural de 4,7 %.

