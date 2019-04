KawiSafi Ventures lève 70 millions $ pour financer l’expansion du solaire off-grid en Afrique de l’Est

(Agence Ecofin) - Le groupe d’investissement KawiSafi Ventures vient de clôturer la levée de 70 millions afin de soutenir les entreprises fournissant de l’énergie renouvelable à bas prix aux pays les plus pauvres de l’Afrique de l’Est.

Grâce à ces fonds, il espère permettre à environ 10 million personnes d’avoir accès à l’électricité grâce au solaire, a affirmé dans un communiqué Acumen, l’organisation à but non-lucrative, mère de KawiSafi Ventures.

Le financement ira principalement au profit d’entreprises fournissant des solutions solaire off-grid afin de leur permettre d’atteindre plus de personnes plus rapidement. « Nous commençons à voir le potentiel du solaire off-grid en tant que réponse au défi de l’électrification en Afrique. C’est pourquoi nous investissons dans ce filon en nous basant sur notre décennie d’expérience dans l’investissement énergétique pour aider ces compagnies à grandir.» a affirmé Jacqueline Novogratz, la fondatrice de Acumen et de KawiSafi.

KawiSafi Ventures a été créé en 2016. Jusqu’ici, le fonds a approuvé 5 investissements d’un montant compris entre 750 000 $ et 10 millions $ au profit d’entreprises d’énergie renouvelable.

Gwladys Johnson Akinocho