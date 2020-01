Infinity Energy s’associe à Masdar pour aller à la conquête du marché africain des énergies renouvelables

(Agence Ecofin) - La compagnie égyptienne Infinity Energy et l’énergéticien Masdar viennent de signer un accord de création d’une coentreprise, Infinity Power qui permettra aux deux entités d’unir leurs forces pour aller à la conquête du marché africain des énergies renouvelables.

Taymour Aboul Kheir, le chargé des investissements de la nouvelle compagnie qui démarrera ses activités en 2020, l’explique d’ailleurs bien. « Il existe un certain nombre de projets de production d’électricité à partir de sources renouvelables pour lesquelles Infinity Power prévoit de concourir ».

Cette nouvelle coentreprise est un canal pour l’internationalisation de la compagnie égyptienne qui a déjà plusieurs centrales solaires d’une capacité combinée de 133 MW en Égypte dans le parc de Benban. Elle s’est associée sur ce projet, à l’allemand ib vogt. Elle dispose actuellement d’un parc d’une puissance totale de 236 MW et s’est donnée pour objectif de le faire passer à 1 000 MW dans les cinq années à venir.

De son côté, l’émirati Masdar est une entreprise de renommée mondiale avec un parc de 5 000 MW de centrales en exploitation et en développement. Elle collabore avec plusieurs autres entreprises du domaine, au nombre desquelles Électricité De France (EDF) et le Marocain Green of Africa et avec lesquelles elle développe la centrale solaire à concentration de Noor Midelt I (800 MW) au Maroc.

Gwladys Johnson Akinocho