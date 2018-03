Namibie : Alten Africa a sécurisé 50 millions $ pour la plus grande centrale solaire du pays

(Agence Ecofin) - Alten Africa a sécurisé 50 millions $ auprès de la Standard Bank d’Afrique du Sud et de la Proparco, pour la construction de la centrale solaire de Mariental en Namibie. D’une capacité de 45 MW, l’infrastructure sera à son achèvement, la plus puissante du type dans le pays et dans l’Afrique subsaharienne, exception faite de l’Afrique du Sud.

Implantée à 230 km au Sud de la capitale Windhoek, elle sera constituée de 140 000 panneaux solaires et l’achèvement de sa construction est prévue pour septembre 2018. « Ce sera l’une des centrales les plus productives au monde à cause du niveau élevé des radiations. Une fois en service, elle produira environ 112 GWh d’énergie propre par an et fournira au réseau électrique, assez d’énergie pour alimenter plus de 70 000 Namibiens.», a affirmé Alten Africa dans un communiqué.

La centrale sera détenue à 51% par Alten Africa, à 19% par NamPower, la compagnie électrique nationale et à 30% par des investisseurs locaux que sont First Place, Mangrove et Talyeni.

La Namibie a actuellement deux centrales solaires photovoltaïques déjà opérationnelles. Il s’agit de la centrale d’Otjozondjupa Park (5 MW) et la centrale d’Omburu Park (4,5 MW).

Gwladys Johnson Akinocho