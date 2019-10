Burkina Faso : 120 000 personnes électrifiées au solaire dans les zones rurales par Vergnet Burkina

(Agence Ecofin) - Au Burkina Faso, plus de 120 000 ressortissants des régions du Centre-Nord et du Nord du pays ont accès à l’électricité dès novembre 2019 grâce au solaire. Le consortium constitué par Vergnet Burkina et Sagemcom Energy & Telecom a en effet mis en place cinq minicentrales d’une capacité combinée de 587,5 KW dans leurs localités. Les infrastructures ont été implantées dans les villages de Talisma, Saye, Ridimbo et Minima dans la région du Nord et dans le village de Noaka dans la région du Centre-Nord.

La mise en place de ces centrales entre dans le cadre du projet d’écoélectrification des zones rurales Nord et Centre-Nord, mis en œuvre par la Société d’infrastructures collectives du Burkina (SINCO).

Les populations auront accès à cette énergie grâce à leur abonnement au réseau basse-tension de la SINCO. Les centrales solaires sont également raccordées au réseau électrique national auquel elles céderont leurs surplus de production.

Gwladys Johnson Akinocho

