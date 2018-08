Afrique du Sud : Jiangsu Seraphim a inauguré une usine de fabrication de module photovoltaïque de 300 MW

(Agence Ecofin) - La compagnie chinoise Jiangsu Seraphim Solar System a annoncé avoir inauguré une usine d’assemblage de modules solaires en Afrique du Sud. D’une capacité de production de 300 MW, l’infrastructure est implantée dans la province de l’Eastern Cape.

Sa mise en place a coûté 14 millions $ et a été faite en partenariat avec la compagnie espagnole, ILB Helios Southern Africa et l’Industrial Development Corporation of South Africa. L’usine est actuellement en période de test, mais ses promoteurs affirment qu’elle tournera à plein régime d’ici la fin de ce mois. Elle a été équipée d’une technologie de production entièrement automatisée.

Jiangsu Seraphim Solar System ambitionne de produire au cours des trois prochaines années, des modules photovoltaïques d’une capacité totale de 1,5 GW. Elle prévoit également de doubler sa capacité de production à cet horizon.

Gwladys Johnson Akinocho