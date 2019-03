Zambie : la première centrale du programme Scaling Solar est achevée en un an

(Agence Ecofin) - En Zambie, le premier marché de centrale solaire octroyé et financé, dans le cadre du programme Scaling Solar de la Banque mondiale, est entièrement réalisé. La fin des travaux financés par l’aide au développement intervient, un an, après leur commencement. Le président Edgar Chagwa Lungu (photo) vient d’ailleurs d’inaugurer cette centrale de Bangweulu, d’une capacité de 54 MW, construite par les développeurs Neoen et First Solar.

La construction de cette infrastructure a coûté 60 millions $ octroyés par la Société financière internationale, un membre du Groupe de la Banque mondiale, et Overseas Private Investment Corporation (OPIC) des Etats-Unis.

La production de la centrale fait l’objet d’un contrat de rachat d’électricité de 25 ans, signé avec la compagnie électrique zambienne, Zesco. Selon l’accord, cette production sera rachetée à 6,02 cents de dollar le kilowattheure. Ce tarif qui est le plus bas pratiqué jusque-là sur le continent a été possible grâce aux subventions dont a bénéficié le projet.

La réalisation de la centrale de Bangweulu entre dans le cadre de la politique nationale de diversification du mix énergétique, entreprise par le gouvernement. Elle implique la construction de 600 MW de centrales solaires, au cours des deux à trois prochaines années.

Gwladys Johnson Akinocho