Mozambique : recherche d’entreprises pour les études de faisabilité de cinq mini-réseaux hybrides

(Agence Ecofin) - Le Mozambique vient de lancer un appel à proposition pour la réalisation d’études de faisabilité techniques et financières pour la construction de cinq minicentrales hybrides fonctionnant au solaire. Cet appel à proposition a été lancé par le Mozambican Energy Fund en partenariat avec l’Agence de Développement belge.

Une des unités à installer sera implantée dans la province de Zambezia et deux autres dans celle de Nampula. Elles permettront d’améliorer l’accès à l’électricité des zones rurales de ces localités. Les compagnies intéressées par ce marché ont jusqu’au 30 mars 2020 pour faire parvenir leurs propositions.

La construction de ces mini-réseaux entre dans le cadre de la phase 2 du Renewable Energy for Rural Development (RERD 2) lancé en 2018 par le gouvernement. L’objectif de l’initiative est de fournir des services électriques aux localités rurales à partir de sources renouvelables comme l’hydroélectricité, le solaire et le solaire hybride notamment. Elle est prévue pour s’étendre sur 5 ans et est financée avec l’appui de la Belgique.

Rappelons qu’actuellement, le taux d’électrification rurale au Mozambique est de 5 %.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

18/02/2020 - Mozambique : le gouvernement ambitionne de réaliser 38 000 nouvelles connexions dans la province de Maputo en 2020