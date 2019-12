Bénin : 40 000 ménages accèdent à l’électricité solaire grâce à Fénix, en un an d’activité

(Agence Ecofin) - Au Bénin, le fournisseur de solutions solaires électriques, Fénix a dépassé ses prévisions de croissance en 2019. Il est, en effet, parvenu à distribuer 40 000 installations solaires domestiques, apportant ainsi de l’énergie à 200 000 personnes pour sa première année d’activité dans le pays.

« Je suis ravi que nous fassions une différence dans la vie de 40 000 ménages béninois et de 200 000 personnes, en leur donnant accès, non seulement à de l’énergie solaire propre, mais aussi à une autonomisation financière. Cela prouve la force de notre équipe béninoise qui a grandi très rapidement et que j’ai hâte de voir grandir davantage », a affirmé Brian Warshawsky, le PDG de Fénix International.

Le taux d’électrification national du Bénin est de 34 %, un chiffre qui passe à 16 % lorsque l’on prend seulement en compte juste les ménages ruraux. Ce sont ces derniers que vise particulièrement Fénix, avec ses kits qui peuvent être payés en plusieurs tranches par le biais du paiement mobile.

Gwladys Johnson Akinocho