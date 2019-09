Zimbabwe: appel d'offres pour la construction de 235 MW de centrales solaires

(Agence Ecofin) - La Banque de développement des infrastructures du Zimbabwe vient de lancer un appel d’offres pour la mise en place de centrales solaires, d’une capacité totale de 235 MW, et de deux mini-barrages électriques.

Il s’agit des quatre projets solaires de Bulilima, de Sable, de Gwayi et de Rufaro de 50 MW de capacité chacune. Les infrastructures seront respectivement implantées dans les localités de Plumtree, dans la province de Matabeleland South, Kwekwe (Midlands), Kusile (Matabeleland North) et Marondera (Mashonaland East).

Une centrale solaire de 20 MW sera également implantée à Gutu, dans la province de Masvingo, une de 10 MW à Plumtree et une autre de 5 MW sera construite à l’université nationale des Sciences et Technologies.

Le Zimbabwe dépend grandement de l’hydroélectricité à grande échelle et du thermique et n’a actuellement que 11 MW de capacité solaire installée. La construction de ces centrales solaires entre dans le cadre du plan de diversification de son mix énergétique afin de réduire sa dépendance à ses barrages, qui est la cause de la crise énergétique actuellement en cours dans le pays.

La banque prévoit également la construction de deux mini-barrages électriques. Le premier, d’une capacité de 1,7 MW, produira de l’électricité à partir des réserves du barrage d’irrigation d’Osborne. Le second, dont la capacité n’a pas encore été déterminée, produira son électricité à partir des canaux et des barrages déjà érigés sur le fleuve Odzani. Les travaux incluront la réhabilitation de ces installations ainsi que la mise en place de nouvelles unités de production électrique.

Gwladys Johnson Akinocho

