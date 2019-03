Sierra Leone : Winch Energy installera des mini-réseaux solaires dans 24 villes et villages

(Agence Ecofin) - Le développeur de solutions d’énergies renouvelables, Winch Energy, a signé avec la Sierra Leone, un contrat de fourniture d’électricité à 24 villes et villages. Ces localités auront accès à l’électricité, grâce à des mini-réseaux solaires qui y seront installés.

La mise en place de ces infrastructures entre dans le cadre du Projet rural d’énergie renouvelable qui a reçu une subvention du Royaume-Uni et qui est mis en œuvre par le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS).

Les douze premiers mini-réseaux ont déjà été installés et la compagnie entend les mettre en service, d’ici à juin 2019. Ce faisant, 6000 personnes pourront y être connectées et avoir accès à l’électricité. Douze mini-réseaux de plus grande taille seront installés, d’ici à la fin du quatrième trimestre 2019, et fourniront l’énergie électrique à 24 000 personnes supplémentaires. L’ensemble de ces mini-réseaux aura une capacité combinée de 1,2 MW.

« Nous sommes convaincus que l’électricité et les services y relatifs permettront aux communautés d’embrasser de nouveaux secteurs d’activité générant ainsi plus de richesse et de prospérité. Nous nous engageons à réaliser des investissements conséquents en Sierra Leone et espérons ajouter plus de consommateurs et de localités à notre portefeuille clients dans les prochains mois », a affirmé Nicholas Wrigley, le directeur exécutif de Winch Energy.

Gwladys Johnson Akinocho