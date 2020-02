Bénin : Quatre fournisseurs de solutions électriques solaires desserviront bientôt 172 000 personnes

(Agence Ecofin) - Au Bénin, quatre fournisseurs de solutions solaires ont signé avec le Millenium Challenge Account, un accord pour la fourniture de solutions solaires de 172 000 personnes. Il s’agit de BBOXX, du groupe formé par Aress et MyJouleBOx, de Lagazel et du consortium formé par Axcon Energy, Advocacy et ALIDé.

Les compagnies fourniront des équipements et des produits solaires d’une capacité combinée de plus de 2 MW aux ménages et aux petites entreprises. Le coût total de l’investissement qui sera effectué par l’ensemble des entreprises a été estimé à 13,8 millions $. Il sera financé à hauteur de 4,4 millions $ par le MCA-Bénin.

« L’électricité produite grâce à ces kits solaires va contribuer à sortir ces populations de l’obscurité, à stimuler leurs activités commerciales, et à réduire la dépendance aux sources onéreuses d’énergie », a affirmé Gabriel Dégbégni, le coordonnateur national du MCA lors de la signature des contrats.

Ces contrats sont signés suite à un appel à proposition lancé par la MCA dans le cadre des Projets de facilité d’énergie propre hors-réseau (OCEF).

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

03/02/2020 - Bénin : l’énergéticien local Aress connectera 25 000 personnes au réseau électrique avec l’appui du MCA

05/02/2020 - Bénin : le Parlement adopte une nouvelle loi qui libéralise la production et la distribution de l’électricité