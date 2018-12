Power to Desert permettra d’électrifier 250 millions de personnes d’ici 2025

(Agence Ecofin) - Les projets solaires qui seront mis en œuvre dans le cadre de l’initiative Desert to Power, permettront d’apporter l’électricité à 250 millions de personnes en exploitant les ressources énergétiques importantes de la région sahélienne du continent. Il s’agit là de l’un des détails de mise en œuvre du programme révélé lors de la COP 24 qui se tient actuellement en Pologne.

La conduite de l’initiative est assurée par la Banque africaine de développement (BAD) afin de réduire l’impact de la pauvreté énergétique sur le continent. Celle-ci fait perdre entre 2% et 4% du produit intérieur brut du continent, chaque année.

Desert to Power ambitionne de développer et de fournir 10 GW d’énergie solaire d’ici 2025. Environ 90 millions de personnes devraient profiter de ces réalisations dans un premier temps.

Actuellement, 64% des populations de la région du Sahel réunissant le Sénégal, le Nigeria, la Mauritanie, le Mali, la Burkina Faso, le Niger, le Tchad, le Soudan et l’Erythrée, vivent sans électricité.

« Ce projet fournira de nombreux avantages aux populations locales. Il rendra l’énergie plus abordable pour les populations à faibles revenus et permettra à ces dernières, d’abandonner les sources d’énergie polluantes et dangereuses telles que le kérosène.», a affirmé Magdalena Seol, le responsable de l’initiative à la BAD.

L’initiative est mise en œuvre avec le concours du Fonds Vert pour le climat.

Gwladys Johnson Akinocho