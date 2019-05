Ethiopie : la capacité de la phase 2 du programme Scaling Solar étendue à 750 MW

(Agence Ecofin) - La Direction générale des partenariats public-privé de l’Ethiopie vient d’étendre la capacité de la requête de pré-qualification pour la mise en place de centrales solaires.

Désormais, le pays construira non pas 500 MW, mais 750 MW de centrales solaires réparties sur six sites. Ces localités, qui accueilleront les infrastructures sont Weranso, Welenchiti, Humera et Mekele initialement prévues auxquelles s’ajouteront Metema/Bahir Dar et Hurso.

Le délai pour le dépôt des dossiers par les entités intéressées a également été reporté du 29 mai au 9 juillet 2019. Selon la Direction générale, les candidats seront jugés sur : « leur expérience, leur expertise, leurs ressources financières et leur capacité à construire des centrales solaires dans le cadre d’un partenariat public-privé».

La mise en place de ces centrales entre dans le cadre du programme Scaling Solar mis en œuvre par le pays avec l’appui de la Banque mondiale. Il s’agit d’ailleurs de la seconde phase. La première porte sur 250 MW et le processus de sélection des entreprises est presque achevé.

L’Ethiopie s’est engagée dans le programme afin d’accélérer la diversification de son mix énergétique. L’hydroélectricité fournit près de 90% de l’énergie produite dans le pays.

Gwladys Johnson Akinocho