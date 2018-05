Zambie : la première centrale solaire du programme Scaling Solar sera achevée en septembre 2018

(Agence Ecofin) - La Zambie achèvera sa première centrale solaire de grande envergure en septembre prochain. D’une capacité de 50 MW, l’infrastructure est construite par Neoen et First Solar dans le cadre du programme Scaling Solar de la Banque mondiale, dont l’objectif est d’accélérer la mise en place de telles infrastructures tout en réduisant les risques d’investissements.

Son coût de mise en place a été estimé à 60 millions $ et l’énergie qu’elle produira sera cédée pendant 25 ans au réseau électrique zambien, au prix de 6,02 cents de dollar le kilowattheure. La centrale a été financée grâce à une combinaison de fonds propres mis à disposition par les entreprises constructrices et de dettes obtenues auprès de la SFI et de l’OPIC.

La Banque mondiale, de son côté, a fourni les services d’accompagnement tels qu’une garantie obtenue auprès de son Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA).

La construction d’une seconde centrale solaire a été lancée dans le cadre du programme. Située à Mukelabai, l’infrastructure d’une capacité de 50 MW devrait voir sa mobilisation financière achevée au second trimestre 2018.

Gwladys Johnson Akinocho