Zambie : la construction de 6 centrales solaires de 120 MW, amorcée grâce au programme de tarif de rachat d’électricité

(Agence Ecofin) - En Zambie, la construction de 6 centrales solaires, d’une capacité combinée de 120 MW, a été octroyée par l’Etat, dans le cadre de son programme de tarif de rachat d’électricité renouvelable (Refit Strategy). Les six infrastructures ont chacune une capacité de 20 MW.

Il s’agit des centrales de Bulemu East et Bulemu West construites par Building Energy et Pele Energy ; des centrales d’Aurora Sola One et Aurora Sola Two proposées par Globeleq et Aurora Power Solutions et Garneton North et Garneton South qui seront implantées par InnoVent et CEC.

Cette annonce a été faite par Get Fit Zambia, l’organisation chargée d’accompagner le gouvernement dans ce processus. L’objectif à court terme étant de faire construire 200 MW supplémentaires de centrales au cours des trois prochaines années.

Les six projets ont été alloués à un tarif de rachat moyen de 0,044$ le kilowattheure. La centrale la moins chère des six vendra sa production à 0,039$ le kilowattheure.

Selon Judy Raphael, la directrice de Get Fit Zambia, les accords de rachat d’électricité seront bientôt signés avec la Zesco, la compagnie électrique nationale. Après cela, les développeurs pourront passer à la mobilisation financière.

En dehors des centrales solaires, Get Fit Zambia a également initié la mise en place de mini-centrales hydroélectriques dont les résultats de pré-qualification seront bientôt annoncés.

Gwladys Johnson Akinocho