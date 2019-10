RDC : une centrale solaire de 40 MW bientôt implantée par Cat Projects Africa, dans la province de Tshopo

(Agence Ecofin) - En République démocratique du Congo (RDC), le gouvernement de la province de Tshopo a conclu un accord relatif à la construction d’une centrale solaire de 40 MW. L’infrastructure qui sera mise en place par la compagnie Cat Projects Africa sera implantée près de Kisangani, la capitale de la province.

Selon les autorités, elle sera établie sur un terrain de 65,5 hectares et sera constituée de 155 000 panneaux, de 36 transformateurs et de 72 convertisseurs. Le coût de sa construction a été évalué à 50 millions $ et sa production sera cédée à la Société nationale d’électricité.

Cette centrale permettra de booster la fourniture de l’électricité dans la région qui dépend actuellement de la centrale hydroélectrique de Tshopo, récemment rénovée et d’une capacité de 12 MW.

En matière d’infrastructures de production d’énergie solaire, la RDC n’abrite jusque-là que des installations off-grid. Cependant, des projets se mettent en place. Le chinois Hanergy, par exemple, veut mettre en place 400 MW de centrales solaires réparties dans six provinces minières du pays.

La RDC ambitionne d’atteindre un taux d’électrification de 65 %, d’ici à 2025, et de 100 % d’ici à 2030. Le taux d’électrification actuel est de 8 %.

Gwladys Johnson Akinocho

